中国债市：利率互换短端继续小涨，升势料趋缓因资金面预期趋改善

路透上海4月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四短端仍小涨，受回购利率持续攀高带动，不过市场多预期五一小长假过后资金面将有明显改善，料IRS续升动力不足。

交易员认为，近期除资金情况外，政策面消息比较淡静，不过代持养券引发的债市监管风暴给市场增加更多不确定性，机构对IRS后市预期也普遍持观望态度。

“短的涨了一点，长的没怎么动，最近主要受资金面扰动，后市因素比较复杂，原来看政策面、资金面什么的就行了，现在又多了(整顿代持)这个因素，不知道会演变成什么样，暂时看不清。”上海一券商交易员称。

中国银行间市场周四主要回购利率 继续攀升，其中七天期品种最新加权利率已升至约14个月来高位至约5%。不过随着利率的攀升，以及不少机构今日有例行准备金退款，回购利率继续上行空间或已有限。

在中国债市监管风暴令市场风声鹤唳之际，监管者释放出最新信息。据数位市场人士向路透表示，央行召集会议要求银行等各机构实施内部自查，以防范债券交易风险；同时对代持等敏感问题的未来发展也给予了方向性的指示。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.3267/ 3.4367 3.2593/ 3.3400 3.3650/ 3.4529 3.4993/ 3.5829 3.5033/ 3.7850 周三 3.2880/ 3.4080 3.2533/ 3.3367 3.3650/ 3.4550 3.5025/ 3.5867 3.5180/ 3.7800 ----------------------------------------------------------------------------------- 变动+0.0387/+0.0287 +0.0060/+0.0033 0.0000/-0.0021 -0.0032/-0.0038 -0.0147/+0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。