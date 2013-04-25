全球金属：德国商业银行调降2013年银、铂金及钯金的价格预估

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透4月25日 - 德国商业银行调降2013年银、铂金及钯金的价格预估，指称金市崩跌，进而推低其他贵金属价格。
德国商业银行将2013年的银价预估从每盎司34美元调降为28美元。
该行并将2013年钯金和铂金价格分别调降至每盎司735和1,575美元，原先预估则为815和1,750美元。
该行预估2013年平均金价为每盎司1,550美元。
“货币政策超宽松、实质利率较低及全球货币竞贬威胁，仍预示金价上涨，”其在研究报告中表示。
其并称，而同样价格已大跌的银、铂金及钯金，今年余下时间应该会再度回升。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。