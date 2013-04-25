全球金属：德国商业银行调降2013年银、铂金及钯金的价格预估

路透4月25日 - 德国商业银行调降2013年银、铂金及钯金的价格预估，指称金市崩跌，进而推低其他贵金属价格。

德国商业银行将2013年的银价预估从每盎司34美元调降为28美元。

该行并将2013年钯金和铂金价格分别调降至每盎司735和1,575美元，原先预估则为815和1,750美元。

该行预估2013年平均金价为每盎司1,550美元。

“货币政策超宽松、实质利率较低及全球货币竞贬威胁，仍预示金价上涨，”其在研究报告中表示。