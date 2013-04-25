更新版 1-中国金融：一季度延续国际收支双顺差，套利交易引发资本持续流入

* 中国一季度延续国际收支双顺差格局

* 国际储备资产大幅增加

* 套利交易引发跨境资本持续流入 (新增更多评论)

路透北京4月25日 - 中国国家外管局数据显示，中国一季度国际收支延续去年四季度以来的“双顺差”格局，国际储备资产大幅增加。专家指出，套利交易引发境外资本持续流入，且这一状况仍将持续。

国家外汇管理局周四公布的2013年一季度国际收支平衡表初步数据显示，中国一季度国际收支经常项目顺差552亿美元，资本和金融项目顺差1,018亿美元，同期外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。

受访专家指出，自去年四季度以来的资本流入中国的状况仍在持续，而经常项目顺差规模在预期之中，主要是由于中外经济结构性所造成的贸易顺差，但其中也不排除一部分跨境套利资本以贸易项下方式进入国内。

“资本和金融项目顺差，最主要的原因是欧美日、由其是日本的宽松政策加码，和中国略微收紧的货币政策之间，形成的中外利差，我估算现在这个利差水平已经在3%以上。”光大银行首席宏观分析师盛宏清称。

日本央行本月初宣布于两年之内把量化宽松规模扩大到现在的两倍，并把量化宽松的目标由以往的隔夜拆借利率转向基础货币，还决定扩大长期国债购买规模，将包括40年期国债在内的所有长期国债列为收购对象，并将购入更多的房地产投资信托基金和日股交易所买卖基金,其力度之强和规模之大远远超出市场预期。

盛宏清并强调，套利交易是当前国际资本流入并造成人民币屡创新高的重大原因。尤其是在当前股市、房地产低迷的情况下看，这些资金就是以套利交易为主。

中国民生银行金融市场部研究中心首席分析师李志强亦称，从去年底到今年初，外资流入出现高潮，目前资本流入的高潮并没有很快消退，仍保持很高温度，不过流入的速度已经放慢。

“数据看，经常项目数据中有一定的水分，即里面很多是资本的进出，不完全是实体经济贸易的体现。结合最近国内金融机构存款看，储蓄存款的增加比较快应该就是一个佐证。”李志强指出。

数据显示，2013年一季度国际收支经常项目中，货物贸易顺差659亿美元，服务贸易逆差273亿美元，收益顺差185亿美元，经常转移逆差20亿美元。资本和金融项目中，直接投资净流入294亿美元。

中国2012年国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站 here (发稿 李文科; 审校 黄凯/曾祥进)