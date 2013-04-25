中国债市：现券收益率小幅下行，监管风暴影响部分消化买气渐恢复

路透上海4月25日 - 中国银行间债市周四现券成交趋暖。交易员表示，前期债市监管风暴影响已部分得到消化，考虑到宏观经济复苏的内生动力不足，机构对未来资金面预期亦偏暖，支撑现券买气渐现恢复。

“有人在买，利率债整体下了2-3个bp，虽然资金面较之前还是属于紧的，但是可能并没有回购利率显示的那么紧张。”上海一大型银行交易员称。

不过，上海另一银行交易员提到，虽然利率债买气有所恢复，但是维持高位的回购利率仍然在一定程度上限制了现券买盘。对于后市走势，他称，还待观察5月份公布的数据，月末之前收益率可能要震荡一段时间了，度过月末的话，银行间资金可能会好点。

中国银行间市场周四主要回购利率 继续攀升，其中七天期品种最新加权利率已升至约14个月来高位至约5%。不过随着利率的攀升，以及不少机构今日有例行准备金退款，回购利率继续上行空间或已有限。

中国央行公开市场本周净投放1,240亿元人民币,结束此前连续九周净回笼，财政存款上缴高峰与月末因素叠加，令短期资金偏紧，央行遂减力正回购操作以缓和流动性压力。

剩余期限约9.8328年的固息国债130005券最新收益率 在3.4300%/3.4100%，上日末笔为3.4400%/3.4601%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.3035 4.9876

上日 4.0872 4.7353

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9400/2.8710

国债参考率报价 2.7775/2.7270

金融债参考率报价 3.3470/3.2770(完)

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