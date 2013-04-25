离岸人民币: 香港推出CNH同业拆息定盘机制，预计6月实施--金管局

路透香港4月25日 - 路透香港4月25日 - 香港财资市场公会与金管局周四共同表示，将推出离岸人民币(CNH)同业拆息定价机制，期限与市场现有的九个品种相同，计划于6月开始实施。

金管局同时宣布取消人民币未平仓净额上限，以及人民币流动资产比率最低25%等监管要求。

金管局发布新闻稿指出，新的CNH同业拆息定价机制预计将有15-18间银行参加，较现行的报价银行多出2至5家，预计在下个月完成委任代理及报价银行，6月推出。