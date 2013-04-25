离岸人民币: 香港推出CNH同业拆息定盘机制，预计6月实施--金管局

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港4月25日 - 路透香港4月25日 - 香港财资市场公会与金管局周四共同表示，将推出离岸人民币(CNH)同业拆息定价机制，期限与市场现有的九个品种相同，计划于6月开始实施。
金管局同时宣布取消人民币未平仓净额上限，以及人民币流动资产比率最低25%等监管要求。
金管局发布新闻稿指出，新的CNH同业拆息定价机制预计将有15-18间银行参加，较现行的报价银行多出2至5家，预计在下个月完成委任代理及报价银行，6月推出。
现行的离岸人民币同业拆息息率共有中银香港 等13家银行参与报价，提供的利率包括隔夜、一周、两周、一个月、二个月、三个月、六个月、九个月以及12个月等九个品种。(完) (记者 李珊珊/赵红梅; 审校 曾祥进)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。