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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 17:24 BJT

离岸人民币: 香港推出CNH同业拆息定盘机制，预计6月实施--金管局

路透香港4月25日 - 路透香港4月25日 - 香港财资市场公会与金管局周四共同表示，将推出离岸人民币(CNH)同业拆息定价机制，期限与市场现有的九个品种相同，计划于6月开始实施。

金管局同时宣布取消人民币未平仓净额上限，以及人民币流动资产比率最低25%等监管要求。

金管局发布新闻稿指出，新的CNH同业拆息定价机制预计将有15-18间银行参加，较现行的报价银行多出2至5家，预计在下个月完成委任代理及报价银行，6月推出。

现行的离岸人民币同业拆息息率共有中银香港 等13家银行参与报价，提供的利率包括隔夜、一周、两周、一个月、二个月、三个月、六个月、九个月以及12个月等九个品种。(完) (记者 李珊珊/赵红梅; 审校 曾祥进)

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