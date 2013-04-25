更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘创新高，中间价跳升引市场警惕

* 人民币即期随中间价同步收创历史新高 * 中间价意外跳升，引市场警惕 * 资金净流入持续支撑人民币 * 节前购汇需求有所释放 * 澳洲外储投资人民币资产强化升值预期 (更新收盘报价和评论) 路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期 周四收盘跟随中间价双双创下历史新 高，盘中一度升破6.17元，结汇盘仍占据主力。由于近期中间价快速上涨似难在偏弱的经济 数据中找到理由，令场内情绪谨慎。 不过临近长假，节前购汇需求有所释放，令汇率稍有回软，交易员预计短期料继续测试 6.17元阻力。中国因“五一”小长假，金融市场下周一至周三（4月29日-5月1日）休市。 交易员认为，近期公布的外汇占款等数据显示资金保持流入，较大的净结汇给人民币升 值持续带来压力。虽然短期升值方向不变，但由于今日中间价高开幅度出人意料，很难揣度 央行意图，也因此难以预估后期升值目标。 “中间价开高有些多，比较意外。”上海一大行交易员表示，“感觉近期中间价政策性 比较强，没有办法去预测之后的走势。” 他并称，澳洲宣布外汇储备投资人民币资产无疑强化了人民币升值预期，对于客户心理 有影响，这在离岸人民币市场已经有所反应，不过对于境内汇市影响有限。一是因为这些投 资资金不会从客盘上直接体现，二是即期离涨停板过近，没有更多体现空间。 中国国家外汇管理局公布一季度国际收支平衡表初步数据，经常项目顺差552亿美元， 资本和金融项目顺差1,018亿美元，外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸 减少1亿美元。这再次佐证资本流入势头仍在对人民币施加升值压力。 澳洲央行副总裁洛威周三表示，澳洲央行计划首次把部分外汇储备投资于中国政府债券 ，作为加深两国金融联系举措的一部分。中国是澳洲最大贸易伙伴。 法国总统奥朗德今天访华。环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)稍早表示，法国人民币 支付的使用量较前一年增加逾一倍，成为欧元区里使用量最大，并显露挑战伦敦离岸人民币 中心的竞争力。 东京汇市美元周四仍未达到100日圆关口，还在受到美国耐久财(耐用品)订单数据不佳 构成的影响，同时空头回补推动欧元脱离因昨日德国Ifo数据令人失望而触及的低点。[FRX/ CN] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1707 6.1781 0.12% 中间价 6.2300 6.2384 0.13% 日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 19 6.1694 6.1713 2013年来即期升贬值幅度 0.97% 1年期美元/人民币掉期升水 925 离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日 1年期NDF 6.2407/28 6.2475 CNH即期 6.1670/00 6.1703 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李航; 审校 屈桂娟)