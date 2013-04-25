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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 17:10 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘创新高，中间价跳升引市场警惕

* 人民币即期随中间价同步收创历史新高
    * 中间价意外跳升，引市场警惕
    * 资金净流入持续支撑人民币
    * 节前购汇需求有所释放
    * 澳洲外储投资人民币资产强化升值预期

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期 周四收盘跟随中间价双双创下历史新
高，盘中一度升破6.17元，结汇盘仍占据主力。由于近期中间价快速上涨似难在偏弱的经济
数据中找到理由，令场内情绪谨慎。
    
    不过临近长假，节前购汇需求有所释放，令汇率稍有回软，交易员预计短期料继续测试
6.17元阻力。中国因“五一”小长假，金融市场下周一至周三（4月29日-5月1日）休市。
    
    交易员认为，近期公布的外汇占款等数据显示资金保持流入，较大的净结汇给人民币升
值持续带来压力。虽然短期升值方向不变，但由于今日中间价高开幅度出人意料，很难揣度
央行意图，也因此难以预估后期升值目标。
    
    “中间价开高有些多，比较意外。”上海一大行交易员表示，“感觉近期中间价政策性
比较强，没有办法去预测之后的走势。”
    
    他并称，澳洲宣布外汇储备投资人民币资产无疑强化了人民币升值预期，对于客户心理
有影响，这在离岸人民币市场已经有所反应，不过对于境内汇市影响有限。一是因为这些投
资资金不会从客盘上直接体现，二是即期离涨停板过近，没有更多体现空间。
    
    中国国家外汇管理局公布一季度国际收支平衡表初步数据，经常项目顺差552亿美元，
资本和金融项目顺差1,018亿美元，外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸
减少1亿美元。这再次佐证资本流入势头仍在对人民币施加升值压力。 
    
    澳洲央行副总裁洛威周三表示，澳洲央行计划首次把部分外汇储备投资于中国政府债券
，作为加深两国金融联系举措的一部分。中国是澳洲最大贸易伙伴。  
    
    法国总统奥朗德今天访华。环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)稍早表示，法国人民币
支付的使用量较前一年增加逾一倍，成为欧元区里使用量最大，并显露挑战伦敦离岸人民币
中心的竞争力。 
      
    东京汇市美元周四仍未达到100日圆关口，还在受到美国耐久财(耐用品)订单数据不佳
构成的影响，同时空头回补推动欧元脱离因昨日德国Ifo数据令人失望而触及的低点。[FRX/
CN]

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
    
 在岸市场人民币兑美元                         今日          上日       升贬
                即期成交价格                6.1707         6.1781      0.12%
                      中间价                6.2300         6.2384      0.13%
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅  0.97% (上限±1%)    日高       日低
                    日内波动幅度(pips)         19          6.1694     6.1713
                2013年来即期升贬值幅度       0.97%                            
  1年期美元/人民币掉期升水                    925                        
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:46                 今日           上日        
                 1年期NDF                  6.2407/28       6.2475        
                         CNH即期           6.1670/00       6.1703        
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李然/李航; 审校 屈桂娟)

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