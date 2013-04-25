中港股业绩：中国银行首季净利同比增长8.2%，净息差基本持平

中行在联交所一份声明中称，2013年1-3月净利为398.15亿元人民币，去年同期为367.98亿元；同期每股收益0.14元。

该行首季净息差为2.22%，比上年末提高0.07个百分点。3月末的不良贷款率0.91%，比上年末下降0.04个百分点。