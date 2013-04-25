中港股业绩：中国银行首季净利同比增长8.2%，净息差基本持平

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港4月25日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周四公布，今年首季净利同比增长8.2%，净息差基本持平。
中行在联交所一份声明中称，2013年1-3月净利为398.15亿元人民币，去年同期为367.98亿元；同期每股收益0.14元。
该行首季净息差为2.22%，比上年末提高0.07个百分点。3月末的不良贷款率0.91%，比上年末下降0.04个百分点。
中行H股周四收升0.57%，报3.53港元；A股则持平于2.9元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。