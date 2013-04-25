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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 17:11 BJT

中港股业绩：中国银行首季净利同比增长8.2%，净息差基本持平

路透香港4月25日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周四公布，今年首季净利同比增长8.2%，净息差基本持平。

中行在联交所一份声明中称，2013年1-3月净利为398.15亿元人民币，去年同期为367.98亿元；同期每股收益0.14元。

该行首季净息差为2.22%，比上年末提高0.07个百分点。3月末的不良贷款率0.91%，比上年末下降0.04个百分点。

中行H股周四收升0.57%，报3.53港元；A股则持平于2.9元人民币。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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