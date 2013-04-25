CNH市场动态：即期汇价续创盘中新高，金管局放宽人民币监管料有助流动性

路透香港4月25日 - 受中间价再创新高推动，香港离岸人民币即期汇价 周四再创盘中新高，人民币多头气氛浓烈。而金管局在午后宣布了放宽人民币监管，料有助于银行流动性安排，亦令相关利率曲线走低。

金管局同时将于6月起推出离岸人民币同业拆息定价机制，离岸收益率曲线指标由此成形，有利各项利率商品进一步发展。

银行人士指出，人民币中间价 再创纪录新高6.2300，促在岸及离岸即期汇价轻骑越过6.1700水平，同步创新高价，离岸即期盘中最高至6.1660，收盘亦维持在该高点不远处。

除了看多气氛炽热的即期市场，市场人士指出，金管局傍晚宣布取消人民币未平仓净额上限以及人民币流动资产比率最低25%的限制，则更令市场嘱目。

＂取消人民币未平仓净额上限这个还好，因为香港大部份银行的内部规范更严格，最重要的是流动资产25%，这个可以让银行有更多的空间选择其他货币作为流动准备，对流动性的帮助很大。＂一外资银行交易主管说。

他指出，在此项讯息公布后，市场较长天期利率报价走低，反映出对于未来流动性看法乐观。

本地时间下午5:50时，离岸人民币 即期报6.1675，上交易日收6.1715，盘中区间在6.1660-6.1725；在岸人民币汇价 收高至6.1707。在岸与离岸价差为27点子。

在无本金远期外汇(NDF)市场 方面，本地时间下午5:55时，美元/人民币一年期品种 报6.2405/6.2425，上日纽约尾盘在6.2475。

反映流动性的远期外汇，一年期品种 换汇点报775/790，在金管局消息出炉时一度走低至约745，昨日在850。

在境内市场方面，人民币兑美元即期 周四收盘跟随中间价双双创下历史新高，盘中一度升破6.17元，结汇盘仍占据主力。由于近期中间价快速上涨似难在偏弱的经济数据中找到理由，令场内情绪谨慎。(完)

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