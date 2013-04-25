路透基点：贵联控股返市发起5亿港元新贷款--RLPC

路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，卷烟包装与印刷企业--贵联控股国际有限公司在去年8月完成5亿港元规模首次贷款案后，再次回到银团贷款市场寻求发起5亿港元(6,440万美元)贷款。

澳新银行担任新交易的牵头行兼簿记行。这笔贷款由贵联发展有限公司和诗天纸艺制品有限公司担保。

贷款按五次半年度等额偿还，平均年期为两年。利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码290个基点。

受邀参贷的银行若承贷1亿港元，将可透过110个基点的承诺费获得345个基点的综合收益和牵头行头衔；若承贷7,500-9,900万港元，将可透过100个基点的承诺费获得340个基点的综合收益及主办行头衔；若承贷5,000-7,400万港元，将可透过70个基点的承诺费获得325个基点的综合收益及安排行头衔。

4月26日将在台北举行投资者说明会，5月2日将在深圳举行现场参观。

该交易于周三晚间展开筹组，回复截止日期为5月22日，签约工作定于5月31日进行。

所得资金将用于为现有债务再融资，其中包括为收购Giant Sino Investments 60%股权的一笔融资，以及2011年7月向Best Modern Holdings Ltd发行承付票据的债务。