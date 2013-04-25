《综述》中国首季资本项下顺差高逾千亿，套利资金将持续流入

* 中国首季资本项下顺差高逾千亿

* 双顺差格局年内或难以打破

* 套利资金持续流入，但速度放缓

* 货币政策料维持中性

路透北京4月25日 - 与首季外汇占款庞大的增量相呼应，中国第一季度资本项目顺差高逾千亿美元，印证跨境资本流入的巨大压力。专家指出，套利交易是当前国际资本流入、并造成人民币屡创新高的重大原因，而目前境内外利差水平仍在高位将继续支撑套利资金源源不断地流入中国。

不过，中国一季度经济增长不如预期，且经济弱复苏格局短期内难以改观，或将逐步削弱资本流入中国的兴趣，跨境资本流入压力因此将逐步缓解，但经常项目和资本项目双顺差格局在年内或难以打破。

国家外汇管理局周四公布的2013年一季度国际收支平衡表初步数据显示，中国一季度国际收支经常项目顺差552亿美元，资本和金融项目顺差1,018亿美元，同期外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。

“国外发达国家宽松货币政策加码与中国略微收紧的货币政策之间形成的中外利差，现在利差水平已经在3%以上。”光大银行首席宏观分析师盛宏清指出，这必然引发跨境资本的套利交易。

他并强调，境内外利差在相当长时间里，至少在年内都会存在，国际机构投资者可以通过套利交易来稳定获利，因此预计双顺差的格局在今年应该不会打破，人民币还会继续升值，年底时预计升至6.15元。

中国民生银行金融市场部研究中心首席分析师李志强亦强调，今年前几个月外汇占款持续历史高位，且国内金融机构储蓄存款增加较快都是跨境资本快速流入的一个佐证。

“1-3月的储蓄存款都增长比较快，同比在17%左右，很明显有资金进来，变成人民币后导致储蓄存款业务的增长。”他称。

此前，中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，处于历史高位水平。

套利资金持续流入必然给人民币汇率带来强大的升值压力，而4月美国财长、国务卿访华，以及美国汇率报告、G20财长会议等诸多政治压力更加快了人民币升值步伐。

今年以来人民币兑美元即期 累计升值幅度已接近1%，接近市场预期全年1-2%左右的增幅，其中4月以来升值幅度就高达0.6%。

国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。

**套利资本流入料放缓**

利差水平较高成为跨境资本流入套利的直接原因，而除了利差之外，汇差收益亦是吸引跨境资本流入的因素之一。不过，市场人士指出，套利资本流入未来料放缓，且下半年还不排除有资本流出的可能。

自去年底以来，人民币持续升值亦在引发境外资本觊觎。盛宏清强调，1-4月人民币兑美元升值0.88%，兑欧元升值2.44%，兑日圆升值14.3%，兑英镑升值6.25%，人民币是全线走升的。

“这样算下来，平均的汇差加上利差，（跨境资本）收益大概在7%左右，在西方来说是相当高的水平了，跟他们以前做高收益债券的收益相仿，而且更加可靠。”他强调。

不过，李志强称，从去年底到今年初出现的外资流入高潮虽然没有完全消退，但流入的速度正在放慢，中国国内持续的房地产调控及经济弱复苏格局，料将影响境外资本流入中国的兴趣，人民币升值的空间已不大。

“因国内一季度经济数据不是太好，对中国经济预期降温，流入资本的速度会放慢，会继续观望一下。”他称。

他并强调，中国第三季度的经济环比增速可能会出现明显下降，不排除资本流入状况出现逆转，人民币亦有可能出现贬值预期。

平安证券固定收益分析师石磊亦指出，一季度新增的外汇占款相当于社会融资总量的20%，这一低成本资金直接拉低各种资金利率。

他并强调，上述外汇占款的增长主要是建立在非经常项目1,018亿美元盈余的基础上，且经常项目盈余只能解释不到30%的外汇占款增长，因此流动性已站在脆弱绽放的浪花上，波动难免。

国家统计局最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。

**二季度货币政策或将维持中性**

面对汹涌的跨境资本流入引发国内流动性相对宽松的格局，市场人士认为，中国在货币政策上预计还会保持不放松的、整体上稳健的政策基调，央行将继续使用正回购工具。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩提到，从过去的一季度央行公开市场操作看，货币政策取向是稳健甚至是温和的，二季度，央行应该还是会继续维持中性的货币政策。

“按过去CPI季调后的环比情况，以及加息加准备金政策出台的时点看，CPI季调后环比连续数月超过4%才会改变货币政策的取向，现在看二季度还不具备条件。”谢亚轩认为。

盛宏清亦强调，双顺差造成国内流动性保持宽松格局，央行还会继续使用正回购工具，目前7天回购利率已达到5.0%，但央行还是在正回购而非逆回购就可以得到印证。

不过，谢亚轩认为，资本流入量大，且出口数据有虚高的成分，央行应该针对套利资金采取措施。