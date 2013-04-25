更新版 1-中国货币市场：七天回购加权利率涨至逾一年高位,续升动力趋弱

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海4月25日 - 中国银行间市场周四主要回购利率 继续攀升，其中七天期品种最新加权利率已升至约14个月来高位至约5%。不过随着利率的攀升，以及不少机构今日有例行准备金退款，回购利率继续上行空间或已有限。

交易员并称，本周央行公开市场操作总体而言尚属中性。因虽未有停止正回购或启动逆回购以缓解流动性紧张局面，但量上已有所收敛，并未致资金面“雪上加霜”。

七天期质押式回购 曲线显示，该品种加权利率的最近一次高点出现在去年2月下旬，当时最高曾冲至5.5%附近。

上海一银行交易员称，“今天(资金面感觉)稍微好一点，我们有准备金退款，估计不少家也是。”

她并表示，在流动性紧张情况下，即使退款不增加机构融出愿意，但也会在一定程度上减少借款需求，从而缓和心态。另外，目前七天回购利率等已达到阶段性高位，进一步上行的空间预计有限。

一般情况下，商业银行等存款类金融机构于每月的5日、15日和25日，根据规定时点存款余额变化情况，对缴存的存款准备金进行例行调整，多退少补。

本周央行公开市场一共进行了280亿元人民币的正回购操作，据此计算，本周公开市场将净投放1,240亿元，一改此前连续九周净回笼态势。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,100.96亿元，较上日的4,874.04亿元略增；其中隔夜品种成交3,793.11亿元，高于上日的3,574.41亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

一天 4.3035 4.0872 +21.63 3,793.11

七天 4.9876 4.7353 +25.23 709.93

14天 4.9049 4.6567 +24.82 427.85 上交所债券回购

一天 25.4450 5.0800 +2036.50 1,408.48

七天 3.9650 4.3100 -34.50 212.10

14天 3.8000 4.0000 +50.00 42.65

回购定盘利率

隔夜 4.3000 4.1000 +20.00

七天 5.0000 4.7500 +25.00

14天 4.9600 4.6800 +28.00 shibor

隔夜 4.2910 4.0610 +23.00

七天 5.0210 4.7540 +26.70

三个月 3.8837 3.8837 +0.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完)