更新版-离岸人民币：香港计划6月推出CNH同业拆息定盘，建置离岸收益曲线指标

* 香港将推出CNH HIBOR定价

* 有助建置离收益率曲线指标

* 活络利率衍生性市场发展

* 放松监管要求，提升流动性 (新增更多细节)

记者 赵红梅/李珊珊

路透香港4月25日 - 香港金管局及财资市场公会周四宣布将于6月推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘机制，为建置离岸市场指标收益率曲线的重要一步，将有利于贷款、衍生性商品等相关利率市场深化发展，满足市场的避险需求。

根据金管局新闻稿，新推出的定盘机制将沿用现有的九个品种，但报价银行将由目前的13间，增加至15-18间，预计预计在下个月完成委任代理及报价银行，6月推出。

“人民币拆借市场相对成熟，成交量已达到港元的45%，我们认为是时候推出定盘机制。”金管局副总裁刘应彬在记者会上说。

三菱东京UFJ银行环球市场研究东亚区主管陈仲华表示，＂市场期待这个机制很久,...对利率交换(IRS)等衍生性商品有很大的帮助，协助市场对冲利率风险。＂

“这对市场发展是很正面的。”他说。

由于缺乏指标收益率曲线，离岸IRS交投不如其他衍生性商品活络。此外，人民币贷款也因缺乏定价指标而不够透明。

现行的离岸人民币同业拆息息率共有中银香港 等13家银行参与报价，提供的利率包括隔夜、一周、两周、一个月、二个月、三个月、六个月、九个月以及12个月等九个品种。

金管局新闻稿指出，CNH HIBOR定盘时间将为每交易日上午11时，财资公会并建议此机制将所有报价的最高、最低三个报价剔除，取余下报价的平均值作为定盘价。细节仍待决定。

**深化离岸市场**

东方汇理银行资深策略师张淑娴则指出，CNH HIBOR将成为许多利率商品的指标，包括浮息点心债，一旦进入利率上升周期，此类产品将更有吸引力。

不过，她亦称，市场对于同业拆息利率是否为最佳的货币市场利率有所探讨，特别是在LIBOR丑闻等一连串调查后。

对此，金管局的刘应彬表示，未来CNH HIBOR定盘将比照即将推出的港元HIBOR监管标准，对于报价银行及机制有所要求。

在传出部份银行将伦敦银行间拆放款利率(Libor)人为压低并从中获利的相关丑闻后，金管局也检讨了现行的港元拆借定价机制并预计近期实施。

此外，金管局亦宣布数项放松人民币监管措施，包括取消人民币未平仓净额上限，取消银行计算人民币流动资产于整体流动资产中的比率限制，亦取消人民币流动资产比率最低25%。