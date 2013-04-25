更新版 1-中港股业绩：交行首季净利增11.5%，不良率上升非趋势性逆转

* 交行首季净利同比增11.5%,不良率微升

* 不良率全年争取控制在1%左右

* 交行非标理财产品尚有发展空间 (新增交行高层评论和背景)

路透上海4月25日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 一季净利继续保持两位数增长，但减值贷款率略有增长。公司高层指出，一季度该行不良率上升具局部性特征，暂未发现趋势性逆转的迹象，交行争取全年不良率控制在1%左右。

在被问及银监会出台规范银行理财产品新规的影响时，公司高层认为，目前交行非标理财产品的比例离政策上限还有一定距离，因此该行理财产品还有较大的发展空间。

交行周四公布,首季实现净利177亿元人民币,同比增长11.5%；每股盈利为0.24元。同日公布业绩的中国银行 首季净利增长8.2%达398.2亿元。

“一季度只是局部性不良贷款的波动，并不构成趋势性的系统风险。”交行副行长钱文挥指出，按惯例,可能造成交行不良率逆转上升的几个关键因素，例如地方融资平台贷款、房地产开发贷款及“两高一剩”(高污染、高能耗及产能过剩）行业贷款的占比都在下降，而且不良率均较低。

截至3月末，交行减值贷款比率为0.97%，较上年末提高0.05个百分点；资本充足率为13.67%，核心资本充足为10.97%，分别较上年末下降0.4和0.27个百分点。

钱文挥介绍称，国内宏观经济仍处调整期，部分区域或部分行业出现资金紧张甚至断裂，是正常的。交行目前发生的不良贷款有着鲜明的区域、行业和客户特征，一季度交行在江浙地区的不良贷款仍然上升较快，而且当地的贸易类公司和中小企业的不良贷款上升较明显。

他说，不良贷款上升对银行业绩有一点影响，但总体可控，“我们的目标是将不良贷款总体控制在1%左右。”

交行首席财务官于亚利还指出，银监会8号文对交行的影响是正面的，一季度末交行非标理财产品规模为1,315亿元,占全部理财产品余额和总资产比例分别为20%和2.5%，离政策上限还有距离。这意味着交行非标理财产品还可以有约800亿元的增长空间。

银监会3月底出台8号文，要求商业银行应当合理控制理财资金投资非标准化债权资产的总额，理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。

交通银行A股周四收报4.65元，与上日持平。(完)

欲了解详情,可点选香港联交所网站(here) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)