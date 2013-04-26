中港个股：民生银行称今年净息差会保持稳定，钢贸企业贷款风险可控

* 民生银行今年净息差会保持稳定

* 钢贸企业贷款风险可控

* 今年同业业务增幅料会放缓

路透香港4月26日 - 中国中型股份制商业银行--民生银行 表示，料今年净息差能保持稳定水平，且目前涉及钢贸企业的贷款风险完全可控。

在周四举行的一季度业绩新闻会上，民生银行资产负债管理部总经理张昌林称，去年四季度以来净息差有所下滑，主因是央行去年两次降息，此外该行的业务结构变化，同业资产去年大幅上升，息差低的业务上升较多也造成息差有所下滑。但去年已对高成本存款进行了限制措施，料今年一季度后，净息差能保持稳定水平。

季报显示，民生银行一季度实现净利润110.15亿元人民币，同比增长20.09%；净息差为2.45%，比去年四季度下降0.15个百分点。

此前市场颇为担忧钢贸等领域贷款对民生银行资产质量带来压力，且有媒体称该行上海分行深陷钢贸贷款风险。对此民生银行资产监控部总经理李子玉称，该行资产质量表现依然稳定。截止一季末，该行在钢贸行业贷款余额是300亿元，其中上海地区钢贸授信余额是168亿元，不良贷款4.98亿，且多以抵押方式为主，钢贸贷款风险完全可控。

“我们判断目前钢贸行业仍处于拐点，上半年不会出现明显好转，但下半年随着城镇化等发展，钢贸行业将进入良性循环阶段，所以请投资者放心，我们的钢贸行业风险是完全可控的。”李子玉称。

他并表示，民生银行不良贷款首季保持平稳，不良余额只增加了4亿元，逾期贷款稍有增加，不良率较去年年底持平，均在预期范围内，主要是中国经济增幅趋缓，民企和中小企业更易受到影响，而该行的短期贷款占比上升，一年内贷款的增加也容易形成逾期。目前该行已加强对到期贷款管理，加大不良清收力度和核销进度。

截至一季度末，民生银行不良贷款率为0.76%，与上年末持平；不良贷款余额则较上年末增加近4亿至109.22亿。拨备覆盖率为324.51%。比上年末提高9.98个百分点。

**预计同业业务增幅放缓**

民生银行去年同业业务大幅扩张带动资产规模高速扩张，公司高管表示，今年的同业业务会有所控制并放缓，规模不会增长太快，会比较平稳增长。

去年民生银行同业资产规模增长达到44%，其占资产比重由上年的18.4%上升到32.7%。年末买入返售资产为2011年的四倍，主要标的资产为贴现票据和信托受益权，两者占余额的比重分别为84%和13%。

“去年资产增速较快主要是四季度加大对同业资产的配置，今年一季度同业业务放缓，考虑到市场的变化，同业业务会维持在一个比较稳定的规模。”张昌林表示，今年资产扩张空间有限。

他并提到，民生银行理财产品投资中非标准类产品比例占理财产品余额的40%，大部分会在一年内到期，随着产品逐步到期，年内非标准类产品占比会达到监管标准，而无需采取其他措施。

银监会近日通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

张昌林并称，该行的核心资本充足率仍然远高于资本新规下过渡期的最低要求，不久前发行了200亿元可转债，半年后逐渐转股，资本状况可进一步得到补充。该行行长洪崎答记者问时补充道，该行今年没有股本融资计划。

截至今年3月末，民生银行核心一级资本充足率、资本充足率分别为7.80%、9.87%(按《商业银行资本管理办法(试行)》)；若按此前规定，该行核心一级资本充足率、资本充足率则达到8.14%和11.67%。

针对近期商业银行被监管层要求清查对债券丙类户垫资等业务，该行行长助理石杰称，民生银行2011年已停止开设丙类账户，一周前也对丙类户进行了全面清理，目前这类账户和相关交易均正常，下一步将进一步深入检查和清理。

中国银行间债市的主管部门--中国央行周三牵头召开整顿债市问题内部会议，要求各家商业银行和股份制银行行长及分管行长均参会。此次会议的核心内容主要有三点：规范代持、逐步升级或取消丙类账户、安抚市场情绪。