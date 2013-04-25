表格：4月20日当周初请失业金人数为33.9万人，低于市场预估

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
04/20/13 339,000 357,500 -- --
04/13/13 355,000-R 362,000-R 3,000,000 2.3
04/06/13 348,000 358,500 3,093,000-R 2.4
03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4
03/23/13 357,000 343,000 3,091,000 2.4
03/16/13 341,000 340,750 3,070,000 2.4
03/09/13 334,000 347,000 3,077,000 2.4
03/02/13 340,000 350,500 3,058,000 2.4 (完)
(编译 侯向明; 审校 王洋)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。