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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 20:36 BJT

表格：4月20日当周初请失业金人数为33.9万人，低于市场预估

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/20/13 339,000 357,500 -- --

04/13/13 355,000-R 362,000-R 3,000,000 2.3

04/06/13 348,000 358,500 3,093,000-R 2.4

03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4

03/23/13 357,000 343,000 3,091,000 2.4

03/16/13 341,000 340,750 3,070,000 2.4

03/09/13 334,000 347,000 3,077,000 2.4

03/02/13 340,000 350,500 3,058,000 2.4 (完)

(编译 侯向明; 审校 王洋)

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