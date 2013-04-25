表格：美国4月18日止当周农作物出口销售报告--USDA

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透华盛顿4月25日 - 美国农业部(USDA)周四公布4月18日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 71.6 234.7 306.3 170.5 237.7 26,309.4 27,026.4
大麦 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 135.7 85.0
玉米 314.7 21.2 335.9 321.6 21.2 16,420.5 35,971.2
高粱 107.4 0.0 107.4 107.4 0.0 1,475.8 657.7
大豆 -206.3 628.5 422.2 78.4 652.5 36,430.4 33,419.6
豆粕 193.3 25.3 218.6 194.7 25.3 8,582.3 6,274.7
豆油 1.7 0.0 1.7 2.4 0.0 830.7 358.0
皮马棉 7.3 3.9 11.2 7.5 3.9 814.3 579.0
陆地棉 237.7 29.0 266.7 249.6 41.1 11,438.2 11,035.8
稻米 12.1 0.0 12.1 44.8 0.0 2,933.8 2,634.0(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 侯向明)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。