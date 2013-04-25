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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 01:06 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为1.155%，投标倍数为2.71

路透华盛顿4月25日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.155% 中值 1.120% 低值 1.069% 价格/得标 价格 99.798822 高值得标比率 97.57% 投标倍数 2.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,051,700 总投标 78,613,749,500 竞争性投标得标 28,988,402,200 非竞争性投标得标 11,649,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 53,313,000,000 初级市场交易商得标 11,886,420,000 直接投标 11,633,000,000 直接投标得标 5,718,000,000 间接投标 13,656,100,000 间接投标得标 11,383,982,200 发行细节 发行日 2013/04/30 到期日 2020/04/30 CUSIP码 912828VA5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)

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