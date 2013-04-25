表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为1.155%，投标倍数为2.71

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透华盛顿4月25日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.155% 中值 1.120% 低值 1.069% 价格/得标 价格 99.798822 高值得标比率 97.57% 投标倍数 2.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,051,700 总投标 78,613,749,500 竞争性投标得标 28,988,402,200 非竞争性投标得标 11,649,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 53,313,000,000 初级市场交易商得标 11,886,420,000 直接投标 11,633,000,000 直接投标得标 5,718,000,000 间接投标 13,656,100,000 间接投标得标 11,383,982,200 发行细节 发行日 2013/04/30 到期日 2020/04/30 CUSIP码 912828VA5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当