《综述》美国一周初请失业金人数意外下降，就业市场复苏或仍有后劲

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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虽然1月和2月数据暗示，经济增长在第一季加速，不过季末时经济似乎减速。从就业到零售销售和制造业等多项数据在3月都明显转弱，而工厂4月的表现似乎仍不尽人意。
即便是楼市也开始显露放缓迹象，而直到最近该领域还是经济的亮点。不过，抵押贷款利率接近纪录低位，推动抵押贷款申请数量在近几周大增。抵押贷款融资机构房贷美称，在截止周四的一周，30年期固定抵押贷款利率平均为3.4%，创下1月以来最低并接近纪录低位。
分析师原先预期上周初请失业金人数为35.1万人。此前一周的数据修正后较初值多3,000人。
分析师预期，政府下周将公布4月非农就业岗位增加14.5万个。2月和3月非农就业岗位分别增长26.8万和8.8万个。
3月就业岗位增长放缓被认为归咎于政府的紧缩举措，不过分析师也认为，冬季气候温和与3月异常寒冷，可能促使部分雇主和消费者提前招聘和消费。
上周警方搜寻波士顿马拉松爆炸案嫌犯，导致波士顿地区的营业场所短暂关闭，现在还不清楚这是否对初请失业金数据有影响。(完)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当