《综述》美国一周初请失业金人数意外下降，就业市场复苏或仍有后劲

虽然1月和2月数据暗示，经济增长在第一季加速，不过季末时经济似乎减速。从就业到零售销售和制造业等多项数据在3月都明显转弱，而工厂4月的表现似乎仍不尽人意。

即便是楼市也开始显露放缓迹象，而直到最近该领域还是经济的亮点。不过，抵押贷款利率接近纪录低位，推动抵押贷款申请数量在近几周大增。抵押贷款融资机构房贷美称，在截止周四的一周，30年期固定抵押贷款利率平均为3.4%，创下1月以来最低并接近纪录低位。

分析师原先预期上周初请失业金人数为35.1万人。此前一周的数据修正后较初值多3,000人。

分析师预期，政府下周将公布4月非农就业岗位增加14.5万个。2月和3月非农就业岗位分别增长26.8万和8.8万个。

3月就业岗位增长放缓被认为归咎于政府的紧缩举措，不过分析师也认为，冬季气候温和与3月异常寒冷，可能促使部分雇主和消费者提前招聘和消费。