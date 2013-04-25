日本数据：3月核心CPI同比下滑0.5%，连续第五个月下跌

路透东京4月26日 - 日本总务省周五公布的数据显示，日本3月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.5%，连续第五个月下跌。这表明日本央行要达成2%的通胀率目标，任务十分艰巨。

对该指数的市场预估中值是同比下降0.4%。2月为同比下滑0.3%。该指数包含油品价格，但扣除了波动性较高的新鲜蔬果与海鲜价格。

3月扣除食品与能源价格后的核心CPI则同比下滑0.8%。该指数与美国核心CPI类似。

东京地区4月核心CPI较上年同期下跌0.3%，3月为下滑0.5%。市场预估中值为下跌0.4%。该指数的调查月份较全国指数领先一个月。(完)