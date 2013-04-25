日本数据：3月核心CPI同比下滑0.5%，连续第五个月下跌

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透东京4月26日 - 日本总务省周五公布的数据显示，日本3月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.5%，连续第五个月下跌。这表明日本央行要达成2%的通胀率目标，任务十分艰巨。
对该指数的市场预估中值是同比下降0.4%。2月为同比下滑0.3%。该指数包含油品价格，但扣除了波动性较高的新鲜蔬果与海鲜价格。
3月扣除食品与能源价格后的核心CPI则同比下滑0.8%。该指数与美国核心CPI类似。
东京地区4月核心CPI较上年同期下跌0.3%，3月为下滑0.5%。市场预估中值为下跌0.4%。该指数的调查月份较全国指数领先一个月。(完)
(编译 程琳; 审校 白云)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当