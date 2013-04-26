美国金融：CBOE发生技术故障，交易暂停半天

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透芝加哥/旧金山4月25日 - 芝加哥期权交易所(CBOE)周四因电脑故障而关闭半天，致使两大最受关注美股指数的期权无法交易，再次打击人们对美国金融市场运作方式的信心。
由于几天前刚有黑客攻击股票经纪商嘉信理财(Charles Schwab)的网站，以及美联社Twitter账户被黑客操纵发出虚假信息导致股市短暂暴跌，这次CBOE故障将人们的注意力带到技术问题对市场的扰动上。
CBOE此次系统故障影响到了某些订单的确认和报告。目前，美国证券交易委员会(SEC)正考虑设计新的规定，要求交易所备好测试与备用系统，以应对技术错误或自然灾害。
CBOE试图将本次问题与最近几起黑客事件划清界限，称其关闭三个半小时是因为“内部系统问题”而非“外部影响”。
这次事故还引起人们质疑CBOE对两大最受关注指数--标准普尔500指数 和CBOE波动性指数 的掌控。
另外CBOE在备忘录中对客户表示，已发现造成周四暂时关闭的软件问题，并“为周五正常开盘做了必要调整”。(完) (编译 程琳; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。