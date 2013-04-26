美国与加拿大经济指标预测--4月26日-5月3日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透4月26日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月22日当周 4月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +3.0% +0.4% 美国最终销售 +2.4% +1.9% 美国GDP隐性平减指数 +1.4% +1.0% 美国核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.0% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 +1.1% +1.6% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 73.2 72.3 路透/密西根大学美国消费者现况指数 85.0 84.8 路透/密西根大学美国消费者预期指数 64.6 64.2 1430 美国ECRI一周领先指标 4月19日当周 -- 130.6 * 4月29日当周 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国个人所得 3月 +0.4% +1.1% 美国个人消费 +0.1% +0.7% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.4% 美国核心PCE物价指数 +0.1% +0.1% 美国实质个人支出 -- +0.3% 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 -- 96.3 1400 美国成屋待完成销售 3月 +0.3% -0.4% 1430 美国达拉斯联储制造业指数 4月 -- 7.4 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月27日当周 -- +0.8% 1230 美国就业成本 第一季 +0.5% +0.5% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -- +0.2% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +1.4% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +1.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月27日当周 -- +1.8% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 2月 +9.0% +8.1% ) 经季节调整(较前月) +1.0% +1.0% 未经季节调整(较前月) +0.2% +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 53.0 52.4 1400 美国消费者信心指数 4月 59.5 59.7 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 4月 -- 9.8 -- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(第一天) 5月1日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售(万辆) 4月 1,530 1,520.3 1100 美国抵押贷款指数 4月26日当周 -- 868.1 美国再融资指数 -- 4,698.0 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 4月 增加14.5 增加15.8 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 52.0 1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 49.3 1400 美国建筑支出 3月 +0.7% +1.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 51.3 51.3 美国ISM投入物价分项指数 53.5 54.5 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 0-0.25% 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 4月 -- 4.9255 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差419 逆差429.6 1230 美国生产率 第一季初值 +1.7% -1.9% 单位劳工成本 +0.6% +4.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月27日当周 -- 33.9 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.75 美国续请失业金人数(万人) 4月20日当周 -- 300 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 -- 逆差10.2 出口(亿加元) 385.2 进口(亿加元) 395.3 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 4月 -- 573.3 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加14.5 增加8.8 民间就业岗位(万个) 增加15.0 增加9.5 失业率 7.6% 7.6% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.6 34.6 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.3 1400 美国工厂订单 3月 -0.9% +3.0% 美国耐久财订单 3月修正值 -- -5.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -1.4% 扣除国防的耐久财订单 -- -4.7% 扣除飞机的非国防资本财 -- +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.1 54.4 1430 美国ECRI一周领先指标 4月26日当周 -- -- （完）
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。