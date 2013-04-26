美国与加拿大经济指标预测--4月26日-5月3日****

路透4月26日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月22日当周 4月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +3.0% +0.4% 美国最终销售 +2.4% +1.9% 美国GDP隐性平减指数 +1.4% +1.0% 美国核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.0% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 +1.1% +1.6% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 73.2 72.3 路透/密西根大学美国消费者现况指数 85.0 84.8 路透/密西根大学美国消费者预期指数 64.6 64.2 1430 美国ECRI一周领先指标 4月19日当周 -- 130.6 * 4月29日当周 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国个人所得 3月 +0.4% +1.1% 美国个人消费 +0.1% +0.7% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.4% 美国核心PCE物价指数 +0.1% +0.1% 美国实质个人支出 -- +0.3% 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 -- 96.3 1400 美国成屋待完成销售 3月 +0.3% -0.4% 1430 美国达拉斯联储制造业指数 4月 -- 7.4 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月27日当周 -- +0.8% 1230 美国就业成本 第一季 +0.5% +0.5% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -- +0.2% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +1.4% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +1.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月27日当周 -- +1.8% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 2月 +9.0% +8.1% ) 经季节调整(较前月) +1.0% +1.0% 未经季节调整(较前月) +0.2% +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 53.0 52.4 1400 美国消费者信心指数 4月 59.5 59.7 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 4月 -- 9.8 -- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(第一天) 5月1日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售(万辆) 4月 1,530 1,520.3 1100 美国抵押贷款指数 4月26日当周 -- 868.1 美国再融资指数 -- 4,698.0 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 4月 增加14.5 增加15.8 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 52.0 1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 49.3 1400 美国建筑支出 3月 +0.7% +1.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 51.3 51.3 美国ISM投入物价分项指数 53.5 54.5 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 0-0.25% 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 4月 -- 4.9255 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差419 逆差429.6 1230 美国生产率 第一季初值 +1.7% -1.9% 单位劳工成本 +0.6% +4.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月27日当周 -- 33.9 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.75 美国续请失业金人数(万人) 4月20日当周 -- 300 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 -- 逆差10.2 出口(亿加元) 385.2 进口(亿加元) 395.3 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 4月 -- 573.3 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加14.5 增加8.8 民间就业岗位(万个) 增加15.0 增加9.5 失业率 7.6% 7.6% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.6 34.6 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.3 1400 美国工厂订单 3月 -0.9% +3.0% 美国耐久财订单 3月修正值 -- -5.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -1.4% 扣除国防的耐久财订单 -- -4.7% 扣除飞机的非国防资本财 -- +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.1 54.4 1430 美国ECRI一周领先指标 4月26日当周 -- -- （完）