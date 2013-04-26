更新版-美股业绩：联合包裹季度获利优于预期，国际包裹业务近期将提振业绩

* 第一季EPS为1.04美元，预估为1.01美元

* 营收为134.3亿美元，预估为134.6亿美元

* 美国市场日均包裹递送数量增长4.4%

* UPS将收购匈牙利医药物流公司

* 股价收高2.3%

路透4月25日 - 全球最大的包裹速递公司--联合包裹(优比速,UPS) 表示，国际包裹业务将在近期内提振业绩，并预计2013年小型包裹市场的成长步伐将快于美国经济。

UPS称，预计不超过40公斤(88磅)包裹的国际速递业务将提振第二季获利。UPS与竞争对手联邦快递(FedEx) 一样，因所处理的货物量庞大而被视为经济晴雨表。

但该公司表示，预计更重的货物递送业务规模在2013年仍会保持低迷。这些货物运送大多属于UPS提供给企业客户的供应链服务。

UPS称，在优于预期的季度获利中，针对网上零售商的货运业务起到了很大作用。

该公司在美国的日均包裹运输量第一季增长4.4%，采用UPS Ground快递方式的货运量最高，每日递出逾53.1万个包裹。

UPS的国际包裹业务营收在3月31日止的第一季持平，美国市场营收增长3.4%。整体营收上升2.2%至134.3亿美元。

净利增至10.4亿美元，或每股1.08美元，上年同期分别为9.7亿美元或每股1美元。

UPS扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为1.04美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计扣除特殊项目的EPS为1.01美元，营收为134.6亿美元。

该公司重申全年EPS预估为4.80-5.06美元。

UPS周四还表示，将收购匈牙利医药物流公司CEMELOG Zrt，以强化在欧洲的医疗相关业务。交易条件并未披露。