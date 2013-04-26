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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 08:02 BJT

中股业绩：上汽集团一季度实现净利61.98亿元，同比增长10.54%

路透上海4月26日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周五公布一季报，前三个月公司实现净利61.98亿元人民币，同比增长10.54%。

一季度上汽集团实现营业总收入1,452.44亿元,同比增长17.16%；每股收益0.562元。

公司指出，一季度上汽集团销售呈现平稳增长的发展态势，实现整车销售133.61万辆，同比增长17.01%。

上汽集团周四收报14.88元，一个月来累计跌2.1%。（完）

欲了解详情,可点选上海证交所网站(here) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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