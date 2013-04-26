美股业绩：百度第一季获利逊于市场预估，受在线视频部门亏损影响

记者 Alexei Oreskovic 编译 王冠中

路透旧金山4月25日 - 中国最大搜索引擎百度 第一季获利增幅创逾四年最低，且逊于华尔街预期，因流量获得成本侵蚀利润率，且旗下在线视频部门亏损。

百度股价今年以来已下跌约12%，周四在美股盘后交易中下滑逾6%，报85.80美元。

百度第一季营收增长40%至9.61亿美元，低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的9.693亿美元。

第一季净利较上年同期增加8.5%至3.289亿美元，或每股美国存托股份(ADS)获利0.95美元，低于分析师预估的每股获利1.03美元。

百度第一季财报疲软，系因将旗下爱奇艺在线视频部门纳入整体业务内。分析师表示，由于在线视频业务成本相当高，因此不预期爱奇艺短期内会转为获利。百度取得网络流量的成本也增加，因有奇虎360 搜索引擎的竞争。