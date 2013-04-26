美股业绩：百度第一季获利逊于市场预估，受在线视频部门亏损影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
记者 Alexei Oreskovic 编译 王冠中
路透旧金山4月25日 - 中国最大搜索引擎百度 第一季获利增幅创逾四年最低，且逊于华尔街预期，因流量获得成本侵蚀利润率，且旗下在线视频部门亏损。
百度股价今年以来已下跌约12%，周四在美股盘后交易中下滑逾6%，报85.80美元。
百度第一季营收增长40%至9.61亿美元，低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的9.693亿美元。
第一季净利较上年同期增加8.5%至3.289亿美元，或每股美国存托股份(ADS)获利0.95美元，低于分析师预估的每股获利1.03美元。
百度第一季财报疲软，系因将旗下爱奇艺在线视频部门纳入整体业务内。分析师表示，由于在线视频业务成本相当高，因此不预期爱奇艺短期内会转为获利。百度取得网络流量的成本也增加，因有奇虎360 搜索引擎的竞争。
百度估计第二季营收为11.87-12.16亿美元。汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估为12亿美元。(完) (译文审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。