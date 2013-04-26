《中国报摘》--中国证券报4月26日

* 头版头条:

--中共中央政治局常务委员会召开会议研究当前经济形势和经济工作。会议强调，面对新形势，要加强研判，宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底，要继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策。

* 其他:

--据Wind数据统计，截至25日，沪深两市共有2,368家上市公司披露2012年年报，去年合计实现营业收入235,885亿元人民币，实现净利润19,160亿元，同比增长1.48%，相比于2011年约12%的增长幅度大为放缓。

--国资委副主任黄丹华表示，要指导国有股东和上市公司强化市场意识，利用上市公司平台，通过IPO、增发和配股等多种方式加快上市公司资源整合。

--人社部新闻发言人尹成基表示，养老保险基金的保值增值有多种渠道，资本市场是养老金投资的一个方面。

--据悉，中国稀土整合方案或初步确定五家龙头企业，包括包钢稀土 、广晟有色 、中铝集团、五矿集团和赣州稀土集团，接下来地方稀土企业与五家龙头企业的整合成为稀土行业进一步整合的关键。这一整合方案或于今年8月前后正式对外公布。

--中国人寿 一季度实现净利润100.77亿元，同比增79.1%，扭转了去年三季报以来的亏损态势，超出市场预期。中国人寿称，这主要是受投资收益率上升和资产减值损失减少的影响。

--中国联通 一季报显示，公司实现营业收入706亿元，同比增长15.36%；净利润19亿元，同比增长88.58%。

--北京银行 董事长闫冰竹表示，北京银行已经做好准备赴香港IPO，具体时间取决于监管层。一季度该行实现净利润41.29亿元，同比增长22.48%。

--华夏银行 一季度实现净利润29.50亿元，同比增长25.47%。

--比亚迪 一季报显示，当季实现净利润1.12亿元，同比增长315.63%，并预计1-6月实现净利润4-5亿元，同比增逾20倍。(完)