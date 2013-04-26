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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 08:13 BJT

韩国股市：开盘几无变动，尽管三星电子公布季度获利跳增

路透首尔4月26日 - 韩国股市周五开盘几无变动，尽管三星电子 连续第六季实现获利增长。

三星电子股价盘初下跌0.3%。

0003GMT时，韩股综合股价指数(KOSPI) 小跌0.03%，报1,951.02点。(完)
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