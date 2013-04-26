中国个股：宝钢股份首季净利同比增逾三成，但上半年预减超五成

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月26日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 周四晚间公布，一季度净利润16.28亿元人民币，同比增长33.3%；但同时预计上半年净利同比降幅超过50%，因去年二季度得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权一次性收益。
季报称，一季度钢材需求较去年同期有所增长，各大钢厂出厂价普遍上调。二季度需求与一季度相比没有明显变化，但下游行业需求走势可能分化，煤炭和矿石价格会随着钢材价格在一定范围内发生波动，钢铁企业利润难有大幅提升。
季报并显示，宝钢一季度实现营业总收入464.4亿元，去年同期为474.2亿元。完成铁产量554.1万吨，钢产量579.9万吨，商品坯材销量545.8万吨。
宝钢股份周四收报4.79元，过去一个月累计下跌1.64%。(完)
欲浏览更多信息，请点选上证所网站（here） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。