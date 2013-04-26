中国个股：宝钢股份首季净利同比增逾三成，但上半年预减超五成

路透北京4月26日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 周四晚间公布，一季度净利润16.28亿元人民币，同比增长33.3%；但同时预计上半年净利同比降幅超过50%，因去年二季度得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权一次性收益。

季报称，一季度钢材需求较去年同期有所增长，各大钢厂出厂价普遍上调。二季度需求与一季度相比没有明显变化，但下游行业需求走势可能分化，煤炭和矿石价格会随着钢材价格在一定范围内发生波动，钢铁企业利润难有大幅提升。