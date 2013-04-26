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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 08:21 BJT

日本股市：盘初上涨，受美国企业财报和数据激励

路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周五盘初上涨，此前美国企业财报表现强劲，而且就业市场数据具有韧性，提振美股。不过日经指数守在14,000关口略下方，此为2008年6月以来的最高位。

日经指数 上涨0.3%，报13,961.24点。东证股价指数 上升0.2%，报1,175.02点。(完)
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