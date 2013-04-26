《香港报摘》--经济日报4月26日

*头版头条：

--金管局公布全球首项离岸人民币同业拆息定价机制于6月推出，同时又公布撤销所有对香港银行人民币业务的过渡性监管要求，进一步提升本港离岸人民币中心地位。

*其他：

--中银香港 与富时集团（FTSE）订立合作关系，最快第三季推出离岸人民币债券相关的指数系列，预料首轮指数包括点心债指数、离岸国债指数、投资评级点心债指数等。

--长城汽车 今年首季净利18.96亿元人民币，按年上升73%，并优于市场预期。营业总收入为127.55亿元，按年升46.09%。

--兖州煤业 因煤价下跌及滙兑收益大减，今年首季净利按年大跌77.49%至4.81亿元人民币，公司并预计上半年净利将按年减少超过75%。

--3G优势渐见明显，加上成本控制收效，令联通 首季净利按年升88%至18.99亿元人民币，并优于市场预期。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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