《香港报摘》--经济日报4月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*头版头条：
--金管局公布全球首项离岸人民币同业拆息定价机制于6月推出，同时又公布撤销所有对香港银行人民币业务的过渡性监管要求，进一步提升本港离岸人民币中心地位。
*其他：
--中银香港 与富时集团（FTSE）订立合作关系，最快第三季推出离岸人民币债券相关的指数系列，预料首轮指数包括点心债指数、离岸国债指数、投资评级点心债指数等。
--长城汽车 今年首季净利18.96亿元人民币，按年上升73%，并优于市场预期。营业总收入为127.55亿元，按年升46.09%。
--兖州煤业 因煤价下跌及滙兑收益大减，今年首季净利按年大跌77.49%至4.81亿元人民币，公司并预计上半年净利将按年减少超过75%。
--3G优势渐见明显，加上成本控制收效，令联通 首季净利按年升88%至18.99亿元人民币，并优于市场预期。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。