《台湾报摘》--工商时报4月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--两岸服务贸易谈判已经结束，台湾争取到电子商务等多项优惠待遇，不仅优于大陆给予世界贸易组织(WTO)的承诺，甚至超越香港。大陆同意，以试点方式，让台资以过半资金持股取得网路内容供应商(ICP)的经营许可证，将有利于台资取得经营主导权。
* 其他:
--鸿海 前进印尼有谱，传最快今年5月签MOU，印尼挑明鸿海今年就会进军印尼，为手机生产布局，针对印尼的盛情邀约，鸿海表示，一切必须在合法的机制下进行，所以必须等到MOU签订之后，才会采取实质行动，不过初期的合作会以商贸为基础。
--行政院会昨天通过劳保年金改革方案，未来年金给付时，将依据最高12年平均月投保薪资，3万台币以下按1.55%计算，超出部分以1.3%计算；依新方案，预估现行980万劳工退休后，平均每月约少领500台币，最多减领1,043台币。
--中国人寿 正在积极寻找新总部大楼用地。中寿董事长王铭阳昨日透露，中寿一直想找新总部大楼，不排除买地自建或是买现成大楼，但目前相中的大直重划区、南港、信义计画区都已无大型完整土地出售，买现成大楼也〞竞标不过同业〞，今年仍会继续努力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。