《台湾报摘》--工商时报4月26日

* 头版头条:

--两岸服务贸易谈判已经结束，台湾争取到电子商务等多项优惠待遇，不仅优于大陆给予世界贸易组织(WTO)的承诺，甚至超越香港。大陆同意，以试点方式，让台资以过半资金持股取得网路内容供应商(ICP)的经营许可证，将有利于台资取得经营主导权。

* 其他:

--鸿海 前进印尼有谱，传最快今年5月签MOU，印尼挑明鸿海今年就会进军印尼，为手机生产布局，针对印尼的盛情邀约，鸿海表示，一切必须在合法的机制下进行，所以必须等到MOU签订之后，才会采取实质行动，不过初期的合作会以商贸为基础。

--行政院会昨天通过劳保年金改革方案，未来年金给付时，将依据最高12年平均月投保薪资，3万台币以下按1.55%计算，超出部分以1.3%计算；依新方案，预估现行980万劳工退休后，平均每月约少领500台币，最多减领1,043台币。

--中国人寿 正在积极寻找新总部大楼用地。中寿董事长王铭阳昨日透露，中寿一直想找新总部大楼，不排除买地自建或是买现成大楼，但目前相中的大直重划区、南港、信义计画区都已无大型完整土地出售，买现成大楼也〞竞标不过同业〞，今年仍会继续努力。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。