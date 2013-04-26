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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 08:42 BJT

《中国重要政经日程》--4月26日

============================今日重要政经日程=======================

4/26（五）

国务院新闻办公室就防范打击非法集资有关工作情况举行新闻发布会。

============================近日重要政经日程=======================

4/27（六）

2013年中国商界木兰年会在北京召开，至28日。

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。

5/11（六）

“2013第二届中国国际农商高峰论坛”在北京举行。

第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。

5/21(二）

科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。

“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

6/17(一)

国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。

11/2（六）

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 宿泱韫)
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