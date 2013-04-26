《台湾报摘》--经济日报4月26日

--台湾出现H7N9确诊首例后，行政院祭出防疫三项措施，一是将动用第二预备金研发并制备50万剂疫苗；二是提前实施禁宰活禽；三是将大陆上海、北京、江苏等七大省市列为黄色旅游警示。

--6月1日起大陆银行业QDII(合格境内机构投资者)开放来台投资，将为台股挹注新资金活水。金融业者表示，目前大陆证券业QDII已来台投资，再搭配大陆银行业QDII来台投资，台股可望再度掀起另一波QDII热潮。(完)