《台湾报摘》--经济日报4月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--两岸服务贸易协议最快5月签署，电子商务出现重大突破，大陆同意以试点方式，台湾业者持股比重将可突破五成，经营全中国大陆网路事业。
* 其他:
--台湾出现H7N9确诊首例后，行政院祭出防疫三项措施，一是将动用第二预备金研发并制备50万剂疫苗；二是提前实施禁宰活禽；三是将大陆上海、北京、江苏等七大省市列为黄色旅游警示。
--6月1日起大陆银行业QDII(合格境内机构投资者)开放来台投资，将为台股挹注新资金活水。金融业者表示，目前大陆证券业QDII已来台投资，再搭配大陆银行业QDII来台投资，台股可望再度掀起另一波QDII热潮。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。