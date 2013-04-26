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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 08:40 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月26日

* 头版头条:

--两岸服务贸易协议最快5月签署，电子商务出现重大突破，大陆同意以试点方式，台湾业者持股比重将可突破五成，经营全中国大陆网路事业。

* 其他:

--台湾出现H7N9确诊首例后，行政院祭出防疫三项措施，一是将动用第二预备金研发并制备50万剂疫苗；二是提前实施禁宰活禽；三是将大陆上海、北京、江苏等七大省市列为黄色旅游警示。

--6月1日起大陆银行业QDII(合格境内机构投资者)开放来台投资，将为台股挹注新资金活水。金融业者表示，目前大陆证券业QDII已来台投资，再搭配大陆银行业QDII来台投资，台股可望再度掀起另一波QDII热潮。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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