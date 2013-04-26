《香港报摘》--信报4月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*头版头条：
--面对新加坡及台湾离岸人民币市场的竞争，香港推出三项措施，包括推行全球首个离岸人民币拆息定价，而金管局亦即时放宽两项人民币业务的监管要求。
*其他：
--汇丰 与中信银行 率先进行全球首宗利用离岸人民币（CNH）拆息定价的利率掉期（IRS）合约。中信银行（国际）司库陈镜沐称，由于CNH拆息有助市场发展浮息债券，预料全年点心债发行量会较去年增加一倍。
--中银香港 今年首季减值准备前的经营溢利为69.91亿港元，按年仅增3.4%，虽然净息差扩濶，不过部分业务收益增幅被保险业务的市场划价亏损及经营支出增加所抵销。
--鉴于市场竞争激烈且生产成本持续上涨，合兴 以4亿港元出售旗下“狮球唛”及“骆驼唛”食用油业务予集团主要股东洪氏家族，并将向股东派发特别股息每股0.028港元。
--石药集团 遭大股东联想控股以每股3.5-3.8港元，减持2.773亿股股份，套现最多10.5亿港元。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。