《香港报摘》--信报4月26日

*头版头条：

--面对新加坡及台湾离岸人民币市场的竞争，香港推出三项措施，包括推行全球首个离岸人民币拆息定价，而金管局亦即时放宽两项人民币业务的监管要求。

*其他：

--汇丰 与中信银行 率先进行全球首宗利用离岸人民币（CNH）拆息定价的利率掉期（IRS）合约。中信银行（国际）司库陈镜沐称，由于CNH拆息有助市场发展浮息债券，预料全年点心债发行量会较去年增加一倍。

--中银香港 今年首季减值准备前的经营溢利为69.91亿港元，按年仅增3.4%，虽然净息差扩濶，不过部分业务收益增幅被保险业务的市场划价亏损及经营支出增加所抵销。

--鉴于市场竞争激烈且生产成本持续上涨，合兴 以4亿港元出售旗下“狮球唛”及“骆驼唛”食用油业务予集团主要股东洪氏家族，并将向股东派发特别股息每股0.028港元。

--石药集团 遭大股东联想控股以每股3.5-3.8港元，减持2.773亿股股份，套现最多10.5亿港元。（完）

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