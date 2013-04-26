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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 08:50 BJT

《台湾重要政经日程》--4月26日

===================今日重要政经消息=====================

4/26(五)

--09:00 立法院议场。

--09:00 创业台湾计划启动仪式。

--09:00 经济部4月促进投资扩大招商推动会议。

--16:00 经建会公布3月景气灯号记者会。

==================近期重要政经消息======================

4/30(二)

--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。

--14:00 台综院举办“习近平时代两岸关系展望”。

--友达 公布首季获利。

5/1(三)

--金融市场因劳动节休市一日。

5/2(四)

--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。

--15:00 宏达电 投资人说明会。

5/3(五)

--14:00 台湾国泰金控 第一季投资人说明会。

5/6(一)

--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。

--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。

5/7(二)

--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。

5/10(五)

--13:30 台积电 公布4月营收。

--14:00 联电 公布4月营收。

5/15(三)

--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。

5/20(一)

--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。

5/22(三)

--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。

5/23(四)

--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。

6/12(三)

--端午节休市一日

6/25(二)

--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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