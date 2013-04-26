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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 09:01 BJT

国际油市：美国原油期货跌向每桶93美元，此前连续六日上涨

0017GMT时，美国6月原油期货 下跌0.35美元，至每桶93.29美元，昨日上涨2.42%。近月合约本周迄今累计上涨近6%，为2012年7月以来最大单周涨幅。

6月布兰特原油期货 下跌0.36美元，报每桶103.05美元，但仍有望创下11月以来最大单周涨幅。

布兰特原油较美国原油期货升水周四结算在每桶10美元下方，为2012年1月来首见，因市场预期美国原油期货交割地库欣原油库存过剩情况正在缓解。

美国政府周四称，过去两个月全球闲置石油库存减少，全球石油库存每天平均减少110万桶。

艾克森美孚 与康菲石油国际 周四公布季报显示，尽管整体增长保持黯淡，但美国主要产地的产出还有增长。

知情人士称，Motiva Enterprises 计划周五恢复日均20.5万桶的原油馏分装置运转。

行业消息人士称，北海Great Ekofisk地区6月原油生产可能减少最高500万桶，因Norpipe管道关闭。

尼日利亚6月出口的费卡多斯原油可能比5月计划的出口量少25%左右。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/程琳; 审校 张荻)
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