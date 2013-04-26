国际油市：美国原油期货跌向每桶93美元，此前连续六日上涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0017GMT时，美国6月原油期货 下跌0.35美元，至每桶93.29美元，昨日上涨2.42%。近月合约本周迄今累计上涨近6%，为2012年7月以来最大单周涨幅。
6月布兰特原油期货 下跌0.36美元，报每桶103.05美元，但仍有望创下11月以来最大单周涨幅。
布兰特原油较美国原油期货升水周四结算在每桶10美元下方，为2012年1月来首见，因市场预期美国原油期货交割地库欣原油库存过剩情况正在缓解。
美国政府周四称，过去两个月全球闲置石油库存减少，全球石油库存每天平均减少110万桶。
艾克森美孚 与康菲石油国际 周四公布季报显示，尽管整体增长保持黯淡，但美国主要产地的产出还有增长。
知情人士称，Motiva Enterprises 计划周五恢复日均20.5万桶的原油馏分装置运转。
行业消息人士称，北海Great Ekofisk地区6月原油生产可能减少最高500万桶，因Norpipe管道关闭。
尼日利亚6月出口的费卡多斯原油可能比5月计划的出口量少25%左右。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/程琳; 审校 张荻)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。