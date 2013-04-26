重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月26日

(重发以补上标题漏字) 路透香港4月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7644港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高24.5点,或0.17%,报14,700.8点.因强于预期的企业业绩及最新一周 初请失业金人数大幅下降，提振股市。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 187.400 2.07 26924 14.550 0.77 中国铝业 9.640 2.77 37404 2.994 1.49 中国移动 54.300 1.02 111952 84.321 0.44 中国人寿 40.920 2.97 92208 21.181 2.82 中石油 126.840 2.09 26303 9.848 1.63 中石化 108.800 0.22 22961 8.448 -0.97 汇丰控股 53.330 0.34 109872 82.815 0.02 中电信 50.600 0.92 19402 3.929 0.48 中国联通 14.190 2.09 371013 11.018 2.02 兖州煤业 11.160 -1.15 222256 8.665 -3.72 华能国际 44.940 -0.51 43197 8.723 1.20 南方航空 27.170 0.26 9624 4.219 -0.73 东方航空 21.590 2.42 5248 1.676 -49.51 中芯国际 3.460 4.85 112541 0.537 -0.50（完 ）