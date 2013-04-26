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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 08:46 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月26日

(重发以补上标题漏字)
    路透香港4月26日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7644港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周四收高24.5点,或0.17%,报14,700.8点.因强于预期的企业业绩及最新一周
 初请失业金人数大幅下降，提振股市。               
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       187.400    2.07      26924            14.550       0.77
 中国铝业                       9.640    2.77      37404             2.994       1.49
 中国移动                      54.300    1.02     111952            84.321       0.44
 中国人寿                      40.920    2.97      92208            21.181       2.82
 中石油                       126.840    2.09      26303             9.848       1.63
 中石化                       108.800    0.22      22961             8.448      -0.97
 汇丰控股                      53.330    0.34     109872            82.815       0.02
 中电信                        50.600    0.92      19402             3.929       0.48
 中国联通                      14.190    2.09     371013            11.018       2.02
 兖州煤业                      11.160   -1.15     222256             8.665      -3.72
 华能国际                      44.940   -0.51      43197             8.723       1.20
 南方航空                      27.170    0.26       9624             4.219      -0.73
 东方航空                      21.590    2.42       5248             1.676     -49.51
 中芯国际                       3.460    4.85     112541             0.537      -0.50（完
 ）
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