东京汇市：美元持坚，因美国初请失业金人数下降缓解经济疑虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“日圆开始走贬以来已近六个月，因此美国即将公布的数据，像是就业报告，如果是疲弱的，那么市场的关爱眼神可能不再放在日本央行宽松政策上，”他表示。
市场将密切关注美国周五1230GMT时公布的GDP数据，以研判美国经济放缓的程度。备受关注的非农就业报告则在5月3日公布。
欧元兑美元 报1.3006美元，脱离周四高位1.3094，但和周三触及的近三周低位1.2954相去不远。
外界益发预期欧洲央行下个月将会降息以支撑欧元区经济，这使得欧元承压。
英镑持坚，周四时触及两个月高位，因英国经济成长数据优于预期。英镑兑美元 报1.5434，接近周四高位1.5480。
英国第一季避开经济衰退，令一些原本预期数据会不佳而作空的投资者措手不及。该数据令有关英国央行将扩大资产买进计划以支撑经济的预期降温。(完)
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(编译 王丽鑫/李爽/戴素萍 审校 白云/于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。