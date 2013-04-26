东京汇市：美元持坚，因美国初请失业金人数下降缓解经济疑虑

“日圆开始走贬以来已近六个月，因此美国即将公布的数据，像是就业报告，如果是疲弱的，那么市场的关爱眼神可能不再放在日本央行宽松政策上，”他表示。

市场将密切关注美国周五1230GMT时公布的GDP数据，以研判美国经济放缓的程度。备受关注的非农就业报告则在5月3日公布。

欧元兑美元 报1.3006美元，脱离周四高位1.3094，但和周三触及的近三周低位1.2954相去不远。

外界益发预期欧洲央行下个月将会降息以支撑欧元区经济，这使得欧元承压。

英镑持坚，周四时触及两个月高位，因英国经济成长数据优于预期。英镑兑美元 报1.5434，接近周四高位1.5480。

英国第一季避开经济衰退，令一些原本预期数据会不佳而作空的投资者措手不及。该数据令有关英国央行将扩大资产买进计划以支撑经济的预期降温。(完)

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