韩国汇市：韩元升至近一个月高位，但对当局干预汇市的疑虑限制涨势

比起近来公布的其他数据，周四美国公布的一周初请失业金人数大幅下降，让人较不那么担心经济前景。

韩元兑美元本月迄今上涨0.2%，已从上个月2.5%的跌幅中有所反弹，因朝鲜半岛紧张情势缓解。

但交易员表示，投资人仍担心韩国外汇当局为了保护出口商，会出手干预以抑制韩元兑日圆走升。

他们怀疑本周稍早韩国外汇当局买入美元以放慢美元兑韩元的跌势，而这将会间接推低韩元兑日圆。

韩国综合股价指数 跌0.1%报1,948.93点。

6月三年期公债期货 涨0.05点报106.97。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,108.0 1,112.1

日圆/韩元 11.1672/779 11.2074/169

韩国公债期货* 106.97 106.92

韩国综合股价指数 1,948.93 1,951.60

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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