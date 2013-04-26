《香港报摘》--其他报纸重要消息4月26日

*明报：

--日本Fast Retailing 旗下优闲服品牌UNIQLO在香港铜锣湾利舞台占地逾3万平方尺的旗舰店将开幕，并计划每年在大中华区开设100间新店。

--香港财务汇报局主席潘祖明表示，就独立审计监管改革，未来数月会与政府及香港会计师公会商讨及制定改革方案，料今年内可展开谘询。

*星岛日报：

--政府推出的西铁朗屏站(南)项目截收意向书，共获得20家财团递交意向，主要为本地大中型发展商。市场对项目估值维持逾14亿港元水平。

--政府本季度卖地计划内两幅地皮今起招标，分别是何文田佛光街豪宅地及马鞍山商业地，截标日期为6月7日，市场预料两地售价合共超过40亿港元。

*苹果日报：

--香港地产商鹰君集团 分拆旗下本地酒店上市计划，昨天进行上市聆讯，原则上已经通过﹐预计于5月中启动招股程序，初步拟集资8亿美元。

*东方日报：

--持有国浩集团 7%股权的美国基金First Eagle Investment表示，不倾向接受国浩大股东郭令灿旗下丰隆集团给出经修订每股100港元的私有化方案。

*文汇报：

--北京银行 董事长闫冰竹表示，将尽快将北京银行香港代表处升格为分行，该行并已对来港上市做好准备。

*大公报：

--大唐发电 公布，依据中国企业会计准则，截至今年3月底止首季净利升1.42倍至9.37亿元人民币，主要受惠于煤炭价格下降。(完)

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