《香港报摘》--其他报纸重要消息4月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*明报：
--日本Fast Retailing 旗下优闲服品牌UNIQLO在香港铜锣湾利舞台占地逾3万平方尺的旗舰店将开幕，并计划每年在大中华区开设100间新店。
--香港财务汇报局主席潘祖明表示，就独立审计监管改革，未来数月会与政府及香港会计师公会商讨及制定改革方案，料今年内可展开谘询。
*星岛日报：
--政府推出的西铁朗屏站(南)项目截收意向书，共获得20家财团递交意向，主要为本地大中型发展商。市场对项目估值维持逾14亿港元水平。
--政府本季度卖地计划内两幅地皮今起招标，分别是何文田佛光街豪宅地及马鞍山商业地，截标日期为6月7日，市场预料两地售价合共超过40亿港元。
*苹果日报：
--香港地产商鹰君集团 分拆旗下本地酒店上市计划，昨天进行上市聆讯，原则上已经通过﹐预计于5月中启动招股程序，初步拟集资8亿美元。
*东方日报：
--持有国浩集团 7%股权的美国基金First Eagle Investment表示，不倾向接受国浩大股东郭令灿旗下丰隆集团给出经修订每股100港元的私有化方案。
*文汇报：
--北京银行 董事长闫冰竹表示，将尽快将北京银行香港代表处升格为分行，该行并已对来港上市做好准备。
*大公报：
--大唐发电 公布，依据中国企业会计准则，截至今年3月底止首季净利升1.42倍至9.37亿元人民币，主要受惠于煤炭价格下降。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。