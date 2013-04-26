《中国报摘》--其他报纸重要消息4月26日

**上海证券报**

--全国中小企业股份转让系统公司总经理谢庚表示，未来全国股转系统将逐步推出公司债券等融资工具，尽可能满足挂牌企业多样化的融资需求。另外，全国股转系统进一步扩大试点范围的条件已具备，所有国家级高新区内的企业有望逐步纳入全国股转系统的服务范围。

--中国地方价格主管部门官员透露，中成药调价目前仍在调研摸底阶段，根据有关部署调价将在下半年进行。此轮调价将遵循“有升有降”的原则。其中新版基药目录中的独家虚高品种将面临行政性限价下调。

--针对近期债市调查，工行 、国开行 相关负责人都回应称没有被审计部门约谈，而浦发银行 亦表示2011年该行就停止了债券代持业务。

**证券时报**

-- MSCI亚太区总裁接受专访表示，A股纳入该指数，将使中国在该指数中的整体权重从18%提高到30%左右，但目前并没有时间表，需要分三步逐步完善QFII(合格境外机构投资者)制度等四个问题。

**第一财经日报**

--腾讯控股 参股公司益盟正在向证监会申请变更业务范围，这一动向近期被市场解读为申请券商牌照。但据求证，益盟只是想把原属于子公司的证券咨询业务资格转入母公司。在证监会公布开放券商牌照的相关政策之前，该公司暂时只能观望。

--广东省金融办近日发布通知，同意该省七家担保公司退出融资担保市场。此前，厦门市也有多家担保公司退出融资担保市场。在此前系列担保公司资金链断裂事件冲击下，中国融资担保行业陷入低谷。

**人民日报**

--广西与台湾的第一条直航集装箱班轮航线正式开通，这将令广西钦州港-台湾高雄港的海运时间由7天缩短为3.5天。(完)