亚洲多国加强机场筛检，严防H7N9禽流感疫情扩散

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月25日 - 亚洲一些国家要求机场加强对中国旅客的筛检，以防止H7N9禽流感疫情扩散。
中国大陆已报告人感染H7N9禽流感确诊病例109例，台湾周三亦报告首例确诊病例。世界卫生组织称，目前尚无该病毒可持续人传人的证据，但该病毒比以前的H5N1病毒更容易传给人类。
台湾称，若发现旅客有可疑症状，将对旅客进行禽流感病毒检测。台湾首例H7N9禽流感患者53岁，从江苏苏州回台湾后被确诊，目前正在医院治疗。这名患者称未与家禽有过任何接触。
越南官员周四称，开始在机场对所有旅客进行体温筛检，日本则称5月起将允许机场和港口对来自中国的旅客进行热像检测。
之前世界卫生组织专家称，H7N9是最致命的禽流感病毒株之一。一个由世卫和中国政府牵头的国际科研团队周三称，还无法断定该病毒是否变得能在人与人之间传播。
新加坡卫生部称该国卫生机构保持高度警戒。泰国卫生部长亦称该国必须加强预警。
一些国家加大对来自中国禽类产品的筛检力度。
越南4月初起就禁止从中国进口禽类产品，菲律宾则加强对所有禽类产品的检疫。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。