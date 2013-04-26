亚洲多国加强机场筛检，严防H7N9禽流感疫情扩散

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月25日 - 亚洲一些国家要求机场加强对中国旅客的筛检，以防止H7N9禽流感疫情扩散。

中国大陆已报告人感染H7N9禽流感确诊病例109例，台湾周三亦报告首例确诊病例。世界卫生组织称，目前尚无该病毒可持续人传人的证据，但该病毒比以前的H5N1病毒更容易传给人类。

台湾称，若发现旅客有可疑症状，将对旅客进行禽流感病毒检测。台湾首例H7N9禽流感患者53岁，从江苏苏州回台湾后被确诊，目前正在医院治疗。这名患者称未与家禽有过任何接触。

越南官员周四称，开始在机场对所有旅客进行体温筛检，日本则称5月起将允许机场和港口对来自中国的旅客进行热像检测。

之前世界卫生组织专家称，H7N9是最致命的禽流感病毒株之一。一个由世卫和中国政府牵头的国际科研团队周三称，还无法断定该病毒是否变得能在人与人之间传播。

新加坡卫生部称该国卫生机构保持高度警戒。泰国卫生部长亦称该国必须加强预警。

一些国家加大对来自中国禽类产品的筛检力度。

越南4月初起就禁止从中国进口禽类产品，菲律宾则加强对所有禽类产品的检疫。（完）