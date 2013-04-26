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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 09:43 BJT

全球金市：金价上涨逾1%至近两周高位

路透新加坡4月26日 - 现货金 和美国期金 周五上涨逾1%，至1,484美元上方的4月15日以来的最高水准，延续周四的升势。金价近期挫跌后，引发低接买盘和实货买盘大增。

亚洲金条溢价窜升至多年高位，因此前一连串实货买盘令供应吃紧。印度交易员预期本月进口会增加。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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