韩国个股：三星电子称Galaxy S4没有零件短缺问题，供应瓶颈很快会改善

路透首尔4月26日 - 韩国三星电子 周五表示，其旗舰型智慧型手机Galaxy S4没有任何零件短缺的问题，该手机本周末上市，而供应问题干扰了美国部分大型电信运营商推出的进程。

“我们已提前确保了关键元件供应，但因为初期需求较预期强劲，因此暂时出现供应问题。我们预期很快就会解决供应瓶颈，”三星电子行动业务副总裁Kim Hyun-joon向分析师表示。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)