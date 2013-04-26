中国证券：MSCI高层称A股纳入MSCI指数需解决多个问题，尚无时间表

路透上海4月26日 - 近期外界对于A股纳入国际指数的憧憬有所升温，不过国际知名指数公司--MSCI明晟 高层近日指出，中国还需解决多个政策障碍，之后MSCI才会启动相关进程，目前尚无A股纳入MSCI指数体系的时间表。

MSCI亚太区总裁Christopher Ryan在接受证券时报专访时表示，“从某种意义上说，MSCI目前还没有正式开始将A股纳入MSCI指数体系的具体流程。”

他解释称，要满足进入国际指数的主要条件包括三个，即国家经济的发展程度、市场的规模以及可流通性、市场给予国际投资人的可参与性。目前前两点对于中国A股市场已没有问题，但是就第三点而言，还需要进一步的改善。

对于A股纳入MSCI的进程，他说，“我们不会说五年、三年、一年，还是其他任何时间，这取决于政策的调整以及市场的开放程度。”

A股纳入MSCI工作将分三个阶段：指数团队基础研究、公开咨询及MSCI评估。Christopher Ryan指出，目前尚在第一阶段，MSCI何时正式开始向全球的机构投资者征询关于将A股纳入新兴市场指数的意见，现在不能给出具体的时间表，这全都取决于政策的调整步伐。

目前全球共有1.5万亿美元资产跟踪MSCI新兴市场指数。MSCI中国指数(包括H股、红筹股、民企股以及B股)在该新兴指数的权重从2000年前的7%已经升高至2012年底的18%。如果A股也被纳入MSCI国际指数中，中国的整体权重在国际指数中会相应增加，这也意味着相应的资金将会流入A股市场。

中国证监会此前已表示，正与MSCI接触就A股纳入MSCI指数进行沟通。据一些机构预测，若A股纳入MSCI指数，其占比将达到14%左右，再加上原有的中国H股，中国在MSCI新兴指数的权重将提高到三成左右。

**需解决四个问题**

在谈及中国需解决的问题，Christopher Ryan指出，第一是合格境外机构投资者(QFII)制度需要保持公平性、可靠性以及持续性。国际投资人依赖MSCI国际指数作为他们的资产配置和投资组合构建的基础，如果MSCI把A股纳入国际指数，投资者就需要按照国际指数成分股的结构来构建其投资组合，也就需要获得相应的足够的额度。如果没有相应的额度配发的机制，就会给投资人造成很大的问题。

其次，是需要改进单个主体的额度限制。除了一些中央银行以及国家主权基金外，现在中国对单个主体QFII的额度上限是10亿美元。他说，这样的规定，可能没有考虑到一些在欧美市场较大规模的投资者以及共同基金，其资产可以超过500亿美元的规模，哪怕指数给中国A股市场的权重只有5%，那么这只基金所需额度就是25亿美元，这一类型的投资人将没有足够的QFII额度来配置A股在指数中的权重。

对以被动投资策略为基础的投资人而言，其所需要的QFII额度完全取决于指数中对应权重的大小。因此，QFII额度的配给，需要考虑到QFII投资申请人的投资规模以及投资流程。 第三，则是资本的流动性问题，例如基金资产的流进及流出。对国际投资者来说，资金的可流动性是一个主要的考虑因素，从其他市场资金流动情况来看，一周时间基本能满足要求。目前对于在中国A股市场投资额占资产70%以上的开放式中国基金，已经能够做到每周申购赎回，但对那些投资A股占比没有达到70%的基金，其申购赎回的流程至少还需要一个月的时间。