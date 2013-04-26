港报社评：信贷胀复苏弱，增长樽颈待破--信报4月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
人民银行昨天进行180亿元正回购操作，由于规模较小，对冲到期资金后，本周最终实现九周来首次资金净投放，投放规模逾1,200亿元。照目前中国经济所展现的「信贷膨胀、弱势复苏」格局，央行看来有需要继续采取流动性适度宽松操作，支撑实体经济进一步恢复，以突破发展樽颈。 从社会融资细项看到，银行直接贷款占比明显大幅减少，但在贷存比制约下，通过代销信托理财产品或委托贷款，以「曲线」方式满足客户的融资需求，将融通供需在「表外」匹配的增量却相当惊人。当季委托贷款同比多增加近2,500亿元；信托贷款则多增加近6,500亿元。 这些「影子银行」的融资活动，不排除当有企业从中所得用来偿还债务利息，反映企业负债经营困难的一面；也不排除因「表外」贷款无法清偿，银行动用表内资产作出偿还，收缩信贷，满足充足资本金的监管要求。 另一方面，金融机构的信贷不少集中投向房地产投资。一季度金融机构新增贷款中，房地产贷款同比多增加近5,000亿元，增量占同期各项贷款增量的27%，意味今年一季度GDP的增长，很大程度受惠于房地产投资的拉动。 很明显，房地产投资对整体投资拉动增长的作用，迄今依然十分吃重，面对如此形势，委实令「国五条」调控政策有点进退两难。 照发展形势观察，若然制造业持续低迷，二季度中国经济增长依然受到很大压力。但由于目前信贷的使用效率不断打折扣，资金回报率下降， 产能过剩和增长前景不确定，无可避免压抑企业的投资意欲。 短期来看，央行昨天减少正回购操作的规模，令资金面九周来首次再出现净投放，相信适度保持流动性宽松，稳定经济基础的大方向不变。 然而，从中长期看，「信贷膨胀、弱势复苏」显示资金转为投资和拉动GDP增长的传导效率弱化，也意味依赖货币拉动增长的模式，如今亦有行人止步之感，必须通过体制改革，包括打破垄断，在金融改革层面尽快施行利率自由化，通过市场进行配置，并提升资金的使用效率，只有加快结构性改革步伐，才能早日突破发展樽颈。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。