港报社评：信贷胀复苏弱，增长樽颈待破--信报4月26日

人民银行昨天进行180亿元正回购操作，由于规模较小，对冲到期资金后，本周最终实现九周来首次资金净投放，投放规模逾1,200亿元。照目前中国经济所展现的「信贷膨胀、弱势复苏」格局，央行看来有需要继续采取流动性适度宽松操作，支撑实体经济进一步恢复，以突破发展樽颈。 从社会融资细项看到，银行直接贷款占比明显大幅减少，但在贷存比制约下，通过代销信托理财产品或委托贷款，以「曲线」方式满足客户的融资需求，将融通供需在「表外」匹配的增量却相当惊人。当季委托贷款同比多增加近2,500亿元；信托贷款则多增加近6,500亿元。 这些「影子银行」的融资活动，不排除当有企业从中所得用来偿还债务利息，反映企业负债经营困难的一面；也不排除因「表外」贷款无法清偿，银行动用表内资产作出偿还，收缩信贷，满足充足资本金的监管要求。 另一方面，金融机构的信贷不少集中投向房地产投资。一季度金融机构新增贷款中，房地产贷款同比多增加近5,000亿元，增量占同期各项贷款增量的27%，意味今年一季度GDP的增长，很大程度受惠于房地产投资的拉动。 很明显，房地产投资对整体投资拉动增长的作用，迄今依然十分吃重，面对如此形势，委实令「国五条」调控政策有点进退两难。 照发展形势观察，若然制造业持续低迷，二季度中国经济增长依然受到很大压力。但由于目前信贷的使用效率不断打折扣，资金回报率下降， 产能过剩和增长前景不确定，无可避免压抑企业的投资意欲。 短期来看，央行昨天减少正回购操作的规模，令资金面九周来首次再出现净投放，相信适度保持流动性宽松，稳定经济基础的大方向不变。 然而，从中长期看，「信贷膨胀、弱势复苏」显示资金转为投资和拉动GDP增长的传导效率弱化，也意味依赖货币拉动增长的模式，如今亦有行人止步之感，必须通过体制改革，包括打破垄断，在金融改革层面尽快施行利率自由化，通过市场进行配置，并提升资金的使用效率，只有加快结构性改革步伐，才能早日突破发展樽颈。