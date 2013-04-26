港报社评：拆息定价权，香港人币中心升级--经济日报4月26日

香港金管局昨宣布，6月将推出离岸人民币香港银行同业拆息定价，此机制对中港均意义重大。国际间人币业务竞争愈趋激烈，香港藉新机制掌握最关键的定价权，巩固本港离岸人币中心龙头地位，中央推人币国际化亦更稳妥。 因新机制标志着离岸人币发展进入新阶段，由最初主打贸易结算、到后来大力发展投资产品，现已触及更关键的定价权问题。一国货币的关键价格，除汇率外就是利率，今次涉及利率定价的安排，将造就中港双赢。 对香港而言，人民币走向国际已是国策，惟随着人币用途愈来愈多、流通范围愈来愈广，中央已不能单靠香港一个离岸中心，而是要让新加坡、台湾、伦敦等更多金融市场加入，便利人币在不同区域流通，才能将人币国际化做大。惟香港仍可凭先行先试优势，率先建立拆息定价，掌握离岸人币利率定价权，续领先其他对手，巩固本港离岸人币中心龙头地位。 对中央而言，意义则在于人币国际化可藉此更稳妥地推展，因若离岸人币利率定价权旁落其他海外市场，他们为其自身利益，发展策略未必与中央一致，一旦出现任何差池，中央恐鞭长莫及，令人币国际化陷入被动，甚至冲击内地金融安全。 今次安排凸显香港自2004年开展人币业务以来步伐稳健，故获中央信任续以香港作人币国际化试金石。正因如此，香港必须在拆息定价程序方面，加强风险监察与管理，令此业务稳健茁壮，中央可续放心让香港在人币业务上有更大作为，中央与香港均可获益。