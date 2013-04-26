港报社评：拆息定价权，香港人币中心升级--经济日报4月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
香港金管局昨宣布，6月将推出离岸人民币香港银行同业拆息定价，此机制对中港均意义重大。国际间人币业务竞争愈趋激烈，香港藉新机制掌握最关键的定价权，巩固本港离岸人币中心龙头地位，中央推人币国际化亦更稳妥。 因新机制标志着离岸人币发展进入新阶段，由最初主打贸易结算、到后来大力发展投资产品，现已触及更关键的定价权问题。一国货币的关键价格，除汇率外就是利率，今次涉及利率定价的安排，将造就中港双赢。 对香港而言，人民币走向国际已是国策，惟随着人币用途愈来愈多、流通范围愈来愈广，中央已不能单靠香港一个离岸中心，而是要让新加坡、台湾、伦敦等更多金融市场加入，便利人币在不同区域流通，才能将人币国际化做大。惟香港仍可凭先行先试优势，率先建立拆息定价，掌握离岸人币利率定价权，续领先其他对手，巩固本港离岸人币中心龙头地位。 对中央而言，意义则在于人币国际化可藉此更稳妥地推展，因若离岸人币利率定价权旁落其他海外市场，他们为其自身利益，发展策略未必与中央一致，一旦出现任何差池，中央恐鞭长莫及，令人币国际化陷入被动，甚至冲击内地金融安全。 今次安排凸显香港自2004年开展人币业务以来步伐稳健，故获中央信任续以香港作人币国际化试金石。正因如此，香港必须在拆息定价程序方面，加强风险监察与管理，令此业务稳健茁壮，中央可续放心让香港在人币业务上有更大作为，中央与香港均可获益。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。