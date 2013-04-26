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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 09:23 BJT

台湾股市：开盘上扬，光电类股领涨

路透台北4月26日 - 台湾股市周五开高0.16%，光电类指数 涨幅领先，上涨1.6%。

友达 上涨1.1%，此前报导称该公司董事会通过在不超过10亿股范围内筹资，并增加资本支出19.3亿台币。

加权股价指数 上涨12.72点至8,034.47点。指数上日收平盘。

电子类股 小涨0.2%，金融保险类指数 上涨0.3%。(完)
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