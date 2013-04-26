版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 09:37 BJT

香港股市：开高0.7%，中国联通和中国人寿大涨

路透香港4月26日 - 香港股市周五开盘升至3月15日以来最高水平，中国联通 和中国人寿 因季度财报强劲大涨约3%。

恒生指数 开盘上涨0.7%，报22,560点，为3月15日以来最高。恒生国企指数 涨1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐