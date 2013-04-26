港报社评：若让程序酱缸掩饰腐败，廉署公信力将一沉不起--明报4月26日

前任廉政专员汤显明超支酬酢与送礼，愈揭愈多，据《明报》记者侦查所得，汤显明的不当情事，并非仅他一人而已，还涉及其他人，而且情显示事态被引导往「按规定、按程序办事」的方向操作，意图制造无人犯错、无人需要负责的结论。据已知情显示，汤显明的意志得以实现，乃得到廉署内部有人配合的结果，政府和现任专员白韫六应该看到这一点，要真正大公无私、正本清源地处理问题。只有这样，廉署才可以走出危机，重拾市民的信心和信任。 首先，立法会议员郭荣铿在财务委员会，要求廉署列出汤显明任内以公帑支付的礼物清单，另一议员何秀兰则要求廉署提供汤显明以公帑支付价值超过500元的礼物资料。白韫六虽然表示以大公无私的原则处理此事，但是他现在就认定「同事按规定办事，没有不诚实」的结论，可能下得太早了。因为单就「食品」并非礼物等诡辩，不能算是诚实交代。事实上，就审计署揭露的两宗超支饮宴，廉署以「分开拆单」和「纳入项目宣传费用开支」来化解，这两个做法，白韫六已经明令匡正，他定性为有灰色地带所致。 我们指出这一点，目的在提醒白韫六专员，要看清楚事态真相，切勿参与掩饰、包庇的操作，因为「廉政门」反映廉署礼崩乐坏的情十分严重，腐败力量会竭尽所能，钻程序、规定的空子以求自保。这是香港廉政、廉洁处于转捩点的关键时刻，期望白韫六提高警觉，不要淹死在廉署的酱缸里，要竭尽所能，为守护香港的廉洁核心价值开创一番新局面。