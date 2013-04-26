港报社评：市建局可研缩短换楼期--星岛日报4月26日

市区重建局推出迁拆户业主楼换楼计画，反应冷淡，两年来有此资格的逾千住户中，只有两个对换启德新楼有兴趣，愿意换取原址重建单位者一个都没有，与当初不少业主期望分享重建升值成果的诉求，有很大差异。 这个楼换楼计画，并非如当初一些业主期望般，无偿用旧单位换取同样面积的新楼单位。市建局继续一律以同区七年楼龄的单位价格计算对业主的补偿，同时按照当时市况锁定新楼价格，业主选择同样面积的单位，需要补钱。 市建局会在向业主发出的现金补偿中，扣起新楼价格的30%，作为保证金，以防业主日后反悔。由于业主要付的新楼价格已经锁定，业主毋须承担日后楼价起跌的风险。这会出现不同时期被收楼的业主，在认购同一批启德单位时会有不同价钱，市民未必习惯。 市建局昨日介绍启德新楼如何环保和交通便利，表明到时设施齐备业主不会做「开荒牛」，估计新楼接近落成时，会有较多受重建影响的业主有兴趣选择楼换楼。实践显示，以目前的原址重建楼换楼安排，来让业主分享成果和维持原有邻里网络，无人问津。至于启德楼，则估计到接近现楼阶段才显吸引力。由于启德楼只有四百多个单位，将来足额认购后便无以为继。 换楼安排为业主提供了选择，有保留和优化的价值。当局既然从业主的反应，了解到楼换楼安排要隔几年才入伙的缺点，可以研究方案缩短这些间隔，例如能否及早觅地兴建新一个可供接力楼换楼的屋苑，或者拨出同区接近落成的市建局楼花予业主优先认购。